'O mundo como ele é', novo programa da TV 247, debate sobre a submissão de bolsonaristas aos EUA e Israel

O sociólogo e professor de Relações Internacionais, Lejeune Mirhan, e o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247, debateram durante o programa "O mundo como ele é", da TV 247, sobre a submissão do governo de extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e a Israel. Um Brasil neocolonial aparece no cenário internacional, na contramão das tendências da época

O sociólogo e professor de relações internacionais, Lejeune Mirhan, e o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247, debateram no último programa "O mundo como ele é", na quarta-feira (6) sobre a completa perda da soberania do Brasil, com a submissão do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro aos ditames dos Estados Unidos e do sionismo cristão. Os dois especialistas destacaram a presença de bandeiras dos EUA e de Israel nas manifestações de bolsonaristas, como simbólica da opção estratégica de Jair Bolsonaro de aliar-se ao imperialismo e ao sionismo.

Outros temas palpitantes da conjuntura internacional também foram abordados, como a incursão frustrada de mercenários a serviço dos EUA na Venezuela, as sanções estadunidenses ao Irã e a criação da nova moeda eletrônica chinesa o e-RMB.

