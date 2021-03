“O nó que desata todos os nós é a anulação dos processos contra Lula”, afirma Altman

247 - Jornalista e editor do site Opera Mundi, Breno Altman afirmou à TV 247 que a condenação contra o ex-presidente Lula e sua possível anulação é o tema central e que rege a costura política atual no Brasil.

De acordo com o jornalista, “todas as forças políticas” têm interesse nesta questão porque uma eventual candidatura do ex-presidente muda o tabuleiro. “Qual é o centro da vida política do país? Qual é a questão principal? Qual é o nó que desata todos os demais nós? É a anulação das sentenças contra o Lula. Se o Lula poderá, ou não, ser candidato. Todas as forças políticas se relacionam com o futuro a partir desta questão. Todas as forças políticas. O PT se relaciona, por razões óbvias. O Bolsonaro se relaciona, ou seja, qual o desenho político ele quer para a disputa da sua reeleição. A centro-direita se relaciona com esta questão, o Ciro… É a grande questão da democracia brasileira”.

Citando a entrevista que o jornalista Reinaldo Azevedo lhe concedeu, Altman afirmou que o afastamento de Lula das urnas é o fato que “mais deforma” a democracia no Brasil. “A condenação ilegal, fraudulenta do Lula afeta a ‘qualidade da democracia brasileira’. É um elemento que deforma a democracia brasileira, o elemento que mais deforma. Você tem a grande liderança popular, a grande liderança de esquerda impedida de concorrer às eleições presidenciais. Foi impedido em 2018 e continua impedido”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.