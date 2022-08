“O País que eu deixei é um que o povo tem saudade”, diz Lula no primeiro embate com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Como esperado no primeiro debate entre presidenciáveis na TV Band na noite deste domingo (28), Jair Bolsonaro dirigiu sua primeira pergunta ao ex-presidente Lula e tentou colar a corrupção no governo do petista.

Bolsonaro disse que, com "R$ 900 bilhões desviados" nos governos do PT, daria para serem feitas "60 transposições do Rio São Francisco". "O povo brasileiro sofreu por falta d'água por causa de corrupção. Quer voltar ao poder para quê?”, questionou.

Lula respondeu listando as medidas que foram tomadas pelos governos petistas para dar autonomia a investigações de combate à corrupção e disse que Bolsonaro citava “números mentirosos”. "Inverdades não compensam na televisão. Não teve nenhum presidente que fez mais investigação do que nós fizemos”, afirmou.

“O País que eu deixei é um que o povo tem saudade”, disse Lula em seguida, relacionando outras diversas ações executadas em seu governo.

A TV 247 acompanha o debate com os comentários da equipe de jornalistas do canal. Assista abaixo ao trecho do debate e à transmissão com comentários no 247:

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), perguntou para o ex-presidente Lula (PT) sobre corrupção na Petrobras. #Eleições2022 pic.twitter.com/cHGF2XeJjB — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 29, 2022





