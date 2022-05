"O processo social empurra Lula", diz Fernando Brito, do Tijolaço

Apoie o 247

247 - O jornalista Fernando Brito, editor do Tijolaço, publica neste domingo (29) texto em que explica o forte desempenho do ex-presidente Lula (PT) nas pesquisas eleitorais.

>>> Lula tem 54% dos votos válidos e seria eleito no 1º turno, aponta Datafolha

"É o processo social agindo, como dizia Leonel Brizola, na formação de uma consciência coletiva", afirma.

"É por isso que os brasileiros apontam, apesar da inclemente campanha de mídia contra a sua honra pessoal, um favoritismo crescente da sua candidatura presidencial: sabe o quanto a vida real melhorou com o petista no governo. Não cabe a Lula, portanto, 'polarização' das eleições, mas à política de terra social arrasada que o conservadorismo brasileiro se entregou depois da derrubada da série de governos petistas que se iniciou em 2003", destaca Brito.

Para o jornalista, nenhum esforço no sentido da criação de uma terceira via será capaz de prejudicar Lula. Bolsonaro engolfou a direita inapelavelmente mas, ao fazê-lo, também deixou-a incapaz de ir além de seu próprio tamanho, perto de um terço do eleitorado. Lula, ao contrário, ampliou-se e atinge o teto de intenções de voto em todas as suas candidaturas (48%) e um nível de rejeição (33%) comparável ao que tinha em 2002, em sua primeira eleição, quando tinha 31%. Não se espante se ele caminhar para uma vantagem ainda maior de agora por diante".

