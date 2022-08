O que estava escrito na mão de Bolsonaro no Jornal Nacional

Desta vez, o atual chefe do Palácio do Planalto levou anotado na mão esquerda quatro tópicos edit

247- “Na entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22), Jair Bolsonaro (PL) recorreu novamente à estratégia de anotar palavras nas mãos para tentar chamar a atenção do público para pautas que dificilmente seriam abordadas pelos jornalistas”, informa Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles.

“Desta vez, o atual chefe do Palácio do Planalto levou anotado na mão esquerda quatro tópicos que puderam ser vistos por quem acompanhava a sabatina do candidato à reeleição: Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dario Messer”, acrescenta.

“Os três primeiros são países comandados por presidentes de esquerda. Já Messer é um doleiro que, em delação premiada, disse ter feito entregas de dólares para integrantes família Marinho, dona das Organizações Globo”, informa.

