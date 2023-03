O que se sabe sobre misterioso desaparecimento de jornalista da Record

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do jornalista Renato Barone edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do jornalista Renato Barone, de 38 anos, chefe de reportagem do programa Cidade Alerta, da TV Record. Ele foi visto pela última vez por volta das 5h40 dessa terça-feira (28), perto da Ponte da Casa Verde, zona norte de SP, acima da marginal Tietê, local que possui várias saídas estratégicas da cidade.

De acordo com o Metrópoles, imagens de câmeras de segurança mostram ele estacionando o carro e caminhando em direção à ponte a pé com uma mochila. A distância entre o local em que ele estacionou o veículo e a emissora é de cerca de 1,4 km.

O horário de entrada de Renato é 6h. Os funcionários da emissora ficaram preocupados com a falta de notícias sobre o colega e, por volta das 8h, enviaram uma equipe até a casa dele, sua esposa, no entanto, não apontou nenhum comportamento errático do marido, assim como sua movimentação nas redes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.