O que se sabe sobre o misterioso desaparecimento do ator Ator Jeff Machado

247 - O ator Jeff Machado, que atuou na novela Reis (Record TV), está desaparecido há cerca de duas semanas. A família notou o sumiço do artista por conta de seus oito cachorros, que estavam em situação de abandono na casa de Jeff, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Balanço Geral RJ, reproduzidas em reportagem no portal Metrópoles, Jeff Machado, de 43 anos, está há duas semanas sem falar com a família. Tudo começou após os animais do ator, pelos quais ele é apaixonado, serem encontrados por uma ONG em situação de abandono. Dois foram encontrados mortos, enquanto um dos cães está desaparecido.

Segundo a família, Jeff Machado não atendia ligações desde o último dia 13, alegando um problema no telefone celular. Em 4 de novembro, no entanto, ele parou de responder mensagens. Os textos, inclusive, também causaram estranheza na família por conter erros de português, fato que não era costumeiro por parte do ator e jornalista.

“Informações recebidas pela família dão conta de que ele teria recebido uma proposta de trabalho para São Paulo. Parentes foram até a casa de Jeff aqui em Guaratiba, aqui no Rio, e encontraram todos os documentos e cartões dele”, afirma o vespertino da Record TV.

O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros.

Publicação de Jeff Machado misteriosa

A família de Jeff Machado ainda suspeita de uma postagem feita pelo ator em sua conta do Instagram. A última publicação do artista, feita há sete dias, diz: “Recomeço. Gratidão!”.

De acordo com o Balanço Geral, a família acredita que o ator não tenha feito a postagem. Nos comentários do post, ONGs questionam sobre o suposto abandono dos animais:

“Jeff, sou da ONG INDEFESOS, ONG que não está medindo esforços para encontrar seus 08 cães que, supostamente, ‘fugiram’ de um sítio inexistente, numa região desértica, chamada Paciência, no RJ. Você não está aflito com tudo o que está acontecendo? Por que não procurou seus cães? Por que não fez nada e nem está fazendo, para os encontrar?”.

