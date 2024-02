"O sionismo é o novo antissemitismo", diz Breno Altman

De acordo com o jornalista judeu, tal doutrina possui natureza "racista e colonial" e viola os princípios democráticos do judaísmo edit

247 - O jornalista judeu Breno Altman defendeu, em publicação na rede social X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (28), que o sionismo é, atualmente, a maior fonte do antissemitismo no mundo.

De acordo com Altman, tal doutrina possui natureza "racista e colonial" e viola os princípios democráticos do judaísmo. As atitudes sionistas de promover genocídio contra a população palestina na Faixa de Gaza, segundo o jornalista, são responsáveis por gerar antipatia em relação aos judeus e aumentar os índices de antissemitismo no mundo.

"O sionismo é o novo antissemitismo. A natureza racista e colonial dessa doutrina violou os princípios democráticos do judaísmo e, atualmente, é a grande fonte de ódio contra os judeus no mundo, por horror e nojo frente ao genocídio do regime sionista contra o povo palestino", escreveu.

