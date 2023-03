'O terror do marreco de Maringá': usuários repercutem depoimento de Tacla Duran marcado para segunda-feira

"Cria-se uma 'operação midiática' pra mostrar Moro como vítimas da 'perseguição' do PT", disse um internauta. Confira mais reações edit

247 - Internautas repercutiram o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran marcado para a próxima segunda-feira (27) no âmbito da Operação Lava Jato. Ele mora na Espanha e denunciou ter sido alvo de chantagem por parte do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Moro, ex-juiz da Lava Jato.

"É o terror do marreco de maringá", escreveu um perfil no Twitter em referência a Moro.

Outro usuário postou: "cria-se uma 'operação midiática' pra mostrar Moro como vítimas da 'perseguição' do PT".

sabe quem é Tacla Duran?, é o terror do marreco de maringá, este sabe tudo sobre a corrupção ocorrida na lava jato. pic.twitter.com/IWKEWaRhbF March 17, 2023

A “armação” a que Lula se refere nada tem de absurda:



Moro sabia da ação da PF há meses.



Novo juiz da Lava Jato ouvirá Tacla Duran, depoimento que promete revelar trambicagens de Moro.



Cria-se uma “operação midiática” pra mostrar Moro como vítimas da “perseguição” do PT.



FIM — Santo Expedito 🚩™️ (@StoExpedictus) March 24, 2023

O pavor de Moro, Deltan e TRF-4, Tacla Duran vai depor já na condição de inocente. pic.twitter.com/o4mqoW4EFQ — Cândido Duarte🚩🚩🚩 (@candidopdneto) March 22, 2023

TIC TAC pro juiz-ladrão! Tacla Duran vem aí! Treta com o PCC é só briga entre bandidos, da quadrilha do PCC e da quadrilha da lava-jato. pic.twitter.com/T8afZjnmgu — Bacurau é aqui! (@BacurauA) March 24, 2023

Revogação da prisão de Tacla Durán é vitória do estado democrático de direito e derrota da dupla picareta da Farsa a Jato, Moro $ Dallagnol.

Tacla Durán mora em Madri desde o final de 2016, com a família, que levou para lá para se proteger da perseguição dos 2 picaretas.

br247 pic.twitter.com/hing0iZO3b — Turquim O Brasil está de volta!!! (@turquim5) March 17, 2023

