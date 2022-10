"O único setor da burguesia que quer a vitória de Lula é a Globo", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO defende mobilização popular total na reta final das eleições edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que, mesmo sem confiar totalmente nas pesquisas, a eleição está muito apertada e acendeu uma luz amarela na campanha do Lula, que tem apresentado propostas mais concretas, como fez no caso dos 600 reais para o Bolsa Família, mais 150 reais por filho. "Vejo um esquema montado para um golpe eleitoral e a burguesia quer passar o trator. Há um arrastão da burguesia para tentar convencer o povo a votar em Bolsonaro. A burguesia quer enterrar o PT", disse ele. "O único setor da burguesia que quer a vitória de Lula é a Rede Globo", acrescentou.

Rui disse ainda que o método do deputado André Janones (Avante-MG) é muito semelhante ao de Bolsonaro. "A esquerda nunca evolui com pautas morais", disse ele. "Há um ascenso bolsonarista nesta fase final e o PT deve reagir. Lula é o militante número um da campanha, mas é necessário colocar centenas de milhares de pessoas nas ruas. Não adianta só o Lula", afirmou.

Rui também ponderou que Bolsonaro sempre teve um discurso fascista e só conseguiu virar um pretenso defensor da liberdade graças ao Judiciário. "Discurso da esquerda deve ser liberdade e comida na mesa. O tema da democracia não pesa nada para a burguesia. Com Bolsonaro, uma ditadura é possível", afirmou, antes de dizer que o imperialismo aposta todas as suas fichas na crise.

