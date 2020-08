Obra destruída de Romero Britto custa R$ 26 mil

247 - A obra "Big Apple", assinada pelo artista plástico Romero Britto e destruída por uma mulher que alegou que o artista destacou seus funcionários, é avaliada no site do artista em R$ 26 mil, informou reportagem do portal UOL.

Nesta quinta-feira (14) O artista teve um dia atípico: uma mulher quebrou uma de suas obras mais caras, alegando que o artista destratou seus funcionários em seu restaurante. No vídeo, a mulher vai até uma sessão de autógrafo que está sendo dada pelo pintor em uma de suas galerias de arte e arma um barraco que foi filmado por pessoas que estavam no local.O site Diva e Poderosa destaca que “na situação toda, a mulher diz que o pintor foi até o restaurante dela e foi desrespeitoso com a equipe de seu restaurante e logo em seguida, taca uma obra do artista no chão. Assustando, ele tenta segurar o objeto com a mão, mas não consegue e acaba escutando tudo calado.”



