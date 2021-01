Oito mulheres formalizam denúncia contra Marcius Melhem por assédio sexual

247 - A promotora Gabriela Manssur, da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, deve encaminhar a promotores do Rio de Janeiro nesta semana o depoimento de oito mulheres que acusam o ex-diretor da TV Globo Marcius Melhem de promover assédio sexual. A informazção e da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, a promotora deve recomendar ao Ministério Público do Rio de Janeiro a abertura de um inquérito criminal e a adoção de medidas cautelares, como proibi-lo de se aproximar das mulheres que o acusam. Ela pode também recomendar que Melhem seja proibido de divulgar mensagens que trocou com elas e que a investigação corra sob sigilo.

