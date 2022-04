“Olha a cobra”: Adrilles também debocha de Míriam Leitão na Jovem Pan

“Comentarista”, que foi alvo do MP por um gesto nazista na emissora, agora segue Eduardo Bolsonaro e tenta fazer piada sobre tortura edit

247 - O comentarista Adrilles Jorge, que está de volta à emissora Jovem Pan após ter sido acusado de fazer uma saudação nazista ao vivo, fez uma "piada" sobre a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão na ditadura militar, ao comentar o tuíte do deputado federal Eduardo Bolsonaro que debocha do crime.

O deputado fez "piada" ao comentar um tuíte da jornalista crítico de seu pai, que também é saudosista do regime militar. O tuíte do deputado contém um emoji de uma cobra, em referência ao fato de que, em 1972, Leitão foi colocada grávida com uma jiboia em uma sala escura. Além disso, ela foi agredida fisicamente.

"Olha a cobra", disse Adrilles, no programa Morning Show, que "debatia" o caso.

