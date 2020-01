Onda de indignação espalha-se na sociedade com denúncia contra Glenn

247 - Diversos internautas, entre eles parlamentares e figuras públicas, usaram suas redes sociais para condenar a censura e o autoritarismo presentes no Brasil após o MPF denunciar nesta terça-feira (21) sete pessoas por suposta invasão de celulares de autoridades brasileiras, incluindo o jornalista Glenn Greenwald, que expôs as arbitrariedades contidas na operação Lava Jato com as revelações publicadas no Portal The Intercept Brasil.

O curioso é que Greenwald não foi investigado nem indiciado pela Polícia Federal. Para o MPF, ficou comprovado que ele auxiliou o grupo que acessou o conteúdo das mensangens trocadas por membros da Lava Jato, que feriram a equidistância entre quem julga e quem acusa, pois o ministro Sérgio Moro (Justiça) serviu como uma espécie de "assistente de acusação" dos procuradores.

Veja a repercussão:

URGENTE



Em ato de perseguição, MPF denuncia Glenn Greenwald e mais 6 por “invasão de celulares de autoridades”.



Trata-se de uma absurda tentativa de intimidação do trabalho jornalístico do @TheInterceptBr, que revelou ao Brasil e ao mundo os crimes da Lava Jato! — Erika Kokay (@erikakokay) January 21, 2020





A imprensa precisa se manifestar EM VOZ ALTA sobre a denúncia contra @ggreenwald, denunciado pelo MPF sem sequer ser investigado.



SEM UM INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.



Não importa se você não gosta do Intercept.É um atentado gravíssimo contra a liberdade de imprensa e a democracia. — Amanda Audi (@amandafaudi) January 21, 2020

A Lava Jato pratica os crimes mas o denunciado é Glenn Greenwald, que os revelou. Quem pensa que a República de Curitiba está moribunda, que ponha as barbas de molho. January 21, 2020

Solidariedade ao @ggreenwald, denunciado sem ter sequer sido investigado ou indiciado pelo mesmo procurador que denunciou o presidente da @CFOAB por criticar @SF_Moro. O @MPF_PGR dá uma demonstração asquerosa de corporativismo, e mostra que não liberdade de imprensa no Brasil — Rafael Moro Martins (@rafaelmmartins) January 21, 2020

A denúncia contra @ggreenwald demonstra a partidarização de setores do Ministério Público que estão a serviço de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol.@SF_Moro @deltanmd — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) January 21, 2020