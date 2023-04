OpenAI oferecerá até R$ 100 mil para usuários que relatarem bugs

O programa OpenAI Bug Bounty, lançado nesta terça-feira, oferecerá recompensas às pessoas com base na gravidade dos bugs relatados edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A OpenAI, empresa por trás do chatbot viral ChatGPT, disse nesta terça-feira que oferecerá até 20 mil dólares para usuários que relatarem vulnerabilidades em seus sistemas de inteligência artificial, os chamados "bugs".

O programa OpenAI Bug Bounty, lançado nesta terça-feira, oferecerá recompensas às pessoas com base na gravidade dos bugs relatados. O piso é de 200 dólares por bug.

As empresas de tecnologia costumam usar programas de recompensa para encorajar programadores e hackers éticos a relatar bugs em sistemas de software.

De acordo com detalhes da plataforma de recompensas de bugs Bugcrowd, a OpenAI investigadora para revisar certas funcionalidades do ChatGPT e a estrutura de como os sistemas da companhia se comunicam e acompanham dados com aplicativos de terceiros.

O programa não inclui conteúdo incorreto ou malicioso produzido por sistemas da OpenAI.

A medida ocorre dias após o ChatGPT ser banido na Itália por uma suspeita de violação das regras de privacidade, levando reguladores de outros países europeus a estudar mais de perto os serviços de inteligência artificial generativa.

O ChatGPT, da OpenAI, que tem a Microsoft como acionista, vem impressionando alguns usuários pelas respostas rápidas às perguntas feitas na plataforma, ao mesmo tempo que tem causado angústia em outros devido a certas imprecisões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.