Operadoras de streaming e TV liberam canais fechados para manter pessoas em casa diante do coronavírus

Telecine, Claro TV, Sky TV, Bandeirantes e outros estão liberando seu conteúdo pago para manter as pessoas em casa edit

247 - Operadoras de televisão e de streaming estão liberando canais fechados como forma de manter as pessoas em casa diante do avanço do coronavírus. Os seis canais da Telecine (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), que exibem filmes, estarão disponíveis em todas operadoras de TV por assinatura por tempo indeterminado.

O streaming do canal, que conta com mais de 2 mil filmes, como “Bacurau”, por exemplo, também estará disponível para uso gratuito por 30 dias para novos assinantes. A plataforma de streaming da Globo - Globoplay - também ficará aberto por 30 dias, a partir desta segunda-feira.

A Claro TV liberou todos os seus canais no sábado, 14, menos HBO Premium, Fox Premium e canais Pay-Per-View. O conteúdo ficará disponível por tempo indeterminado. Também a Sky TV libera a partir desta segunda-feira, uma série de canais de sinal aberto quanto streaming, pelo Sky Play. Dentre os canais estão o A&E, AMC, Animal Planet, Arte 1, AXN, Band News, Band Sports, BBC, Bis, Boomerang, Canal Brasil, Cartoon Network, CNN, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery Kids, E!, GloboNews, GNT, Megapix, MTV, Multishow, Nickelodeon, OFF, Paramount, Sony Channel, SporTV, Universal Channel, Viva e Warner.

O Grupo Bandeirante teve iniciativa de liberar nas operadoras de TV Net e Vivo os canais pagos Arte1, BandNews TV, BandSports e Terraviva. E o Smithsonian Channel estará com o sinal aberto para os assinantes da Net e Claro.