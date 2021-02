Otto: BBB é um circo de horrores, tanta crueldade

“Fico com dó da minha filha de assistir a tanta crueldade”, desabafou o cantor em suas redes sociais edit

247 - O cantor Otto usou suas redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer uma dura crítica ao programa Big Brother Brasil 21, que nesta edição está sofrendo várias criticas pela postira agressiva dos participantes, em especial de Negro Di, Karol Konká, Lumena e Projota.

"Desculpa Brasil , mas esse bbb é um poço de horrores , fico com dó da minha filha de assistir a tanta crueldade ,tentei assisti hoje estou abismado que nada de bom exala deste programa Mas ele tem A cara do Brasil hoje , um caos mental intelectual .uma distorção do pensamento", desabafou o artista.

