Pane no JN causa gafe de Bonner e trecho viraliza nas redes; assista

A reportagem em destaque na escalada, que apresenta as principais notícias do dia, era sobre a extradição de Brennand edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na noite desta segunda-feira (17), a equipe do Jornal Nacional teve que agir às pressas devido a uma pane ao vivo logo na primeira reportagem. William Bonner anunciou que o público assistiria a outro conteúdo devido a um problema no som da matéria sobre a prisão do empresário Thiago Brennand. No entanto, o jornalista acabou enfrentando dificuldades durante a transição. Um logo do JN chegou a aparecer na tela sem nenhuma justificativa.

A reportagem em destaque na escalada, que apresenta as principais notícias do dia, era sobre a extradição de Brennand, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Ele havia sido detido pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos a pedido do Brasil.

Veja:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.