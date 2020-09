Panelaço ‘Cala a boca Bolsonaro’ ganha o país durante pronunciamento oficial do ex-capitão (vídeo)

À sombra de um pronunciamento histórico do ex-presidente Lula, ficou difícil para Bolsonaro escapar do ridículo mais uma vez. Não bastasse o tom colegial de um discurso feito às pressas e sem muita inspiração, as capitais brasileiras foram tomadas por um panelaço convocado pelo Twitter: #CalaABocaBolsonaro edit

247 - Várias capitais brasileiras tilintaram as panelas para manifestar a repulsa pelo pronunciament de Jair Boslonaro. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife trepidaram no momento do curto discurso do ex-capitão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.