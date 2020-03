Panelaço de véspera mostra classe média revoltada com Bolsonaro

Um vídeo feito nesta terça-feira, 17, no centro de São Paulo anuncia a insatisfação generalizada da classe média contra Bolsonaro. Moradores dos prédios produziram um considerável barulho de forte teor político que empurra o governo para as cordas edit

247 - Nesta noite de 17 de março, as panelas soaram alto no Centro de São Paulo, núcleo irradiador do sentimento político do país. Moradores da região fizeram uma prévia ensurdecedora do Panelaço marcado para o dia 18 (amanhã).

As infromações são também de que vários bairros de São Paulo também fizeram soar as panelas contra Bolsonaro.

Confira o vídeo feito por João Wainer no Twitter do 247: