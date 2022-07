Pantanal: Saiba qual foi a cena censurada pela Globo por conter indireta a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A direção da Globo decidiu vetar uma cena de Pantanal em que o roteiro tinha indiretas para políticos de direita, assim cpresidente Jair Bolsonaro (PL). O trecho do remake escrito por Bruno Luperi iria ao ar no último sábado (23), mas pelo menos três nomes fortes do comando do folhetim optaram pelo corte. A emissora quis evitar barulho desnecessário próximo à época de eleições presidenciais, que acontecerão em outubro. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Com o cenário de polarização grande entre dois candidatos tão antagônicos como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro, a Globo entendeu que a cena daria apenas dor de cabeça e não tinha muita importância na trama de José Leôncio (Marcos Palmeira)

Segundo apuração do Notícias da TV, o veto ocorreu há uma semana, quando o capítulo que foi ao ar estava em edição. O roteiro foi comparado com o que foi gravado, e a situação foi levada por Gustavo Fernandez, diretor da novela, a José Luiz Villamarim, diretor de Dramaturgia da Globo.

Em conjunto com Ricardo Waddington, diretor de Entretenimento da Globo, houve discussão sobre o que fazer. Todos chegaram ao consenso de que seria de bom tom não exibir a passagem.

Ao mesmo tempo que se evitaria problemas com políticos e até com a lei que faz restrições para os conteúdos de TV em época pré-campanha, a Globo aproveitou para Pantanal e deixar sua narrativa menos lenta.

Na indireta para Bolsonaro que foi suprimida da edição, José Leôncio se recusaria a todo custo a assistir ao horário eleitoral gratuito, mesmo após a tentativa de Jove (Jesuita Barbosa), que dizia ser importante. "Mêma lenga-lenga", diria o fazendeiro, referindo-se ao espaço veiculado pela TV, conforme previsto no roteiro ao qual a reportagem teve acesso.

Embalada no assunto, Mariana (Selma Egrei), por sua vez, chamaria a campanha política de reality show. "Quanto mais baixaria, maior a audiência", soltaria a idosa durante o bate-papo. Para apimentar ainda mais a prosa, ao cogitar Jesus Cristo como candidato, José Lucas (Irandhir Santos) acabaria levando o pai a alfinetar os políticos de direita.

