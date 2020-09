Paola Carosella é atacada nas redes e rebate: “a vagabunda aqui emprega mais de 300 pessoas”

247 - A chef de cozinha Paola Carosella, que tornou-se uma voz potente contra o governo de Jair Bolsonaro, respondeu nesta quarta-feira (23) um ataque de um hater que a chamou de “vagabunda”.

“Vagabunda? A vagabunda aqui emprega direta e indiretamente mais de 300 pessoas. Abriu lojas e criou empregos durante a pandemia, pagou só neste ano mais de 2 milhões em impostos, e fez apenas neste ano doações que superam o quarto de milhão do seu próprio bolso. Vc fez o q ?”, disse Paola.

Após a resposta, Paola chegou nos assuntos mais comentados do Twitter e recebeu diversos elogios de internautas.

Veja:

