Paolla Oliveira adere ao movimento Fora Bolsonaro: “genocida”

247 - Atriz Paolla Oliveira usou suas redes sociais neste sábado (19) para expor o seu apoio ao impeachment de Jair Bolsonaro, no mesmo momento em que ocorriam centenas de manifestações no Brasil e no exterior contra o mandatário.

"Vacina no braço, máscara no rosto e fora Bolsonaro", escreveu Paolla, em seu perfil oficial no Twitter, ao postar uma imagem com a seguinte frase: "Bolsonaro genocida, humano e ambiental", em referência aos desmatamento e às quase 500 mil mortes por Covid-19 durante a pandemia.

