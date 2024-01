Paolla Oliveira fala sobre assumir corpo real nas redes, sem filtros: “estou sendo provocada há anos"

Apoie o 247

247 - Alvo recente de ataques nas redes sociais por críticas machistas em relação ao seu corpo, Paolla Oliveira explicou em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo o motivo de passar a publicar fotos sem retoques e filtros nas redes sociais. Desta forma, ela tenta desmistificar padrões de beleza obsessivos, além de inalcançáveis.

"Eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e eu comecei a ver as críticas de um olhar um pouco mais afastado", contou em entrevista ao Fantástico. "Mas o mais legal disso é porque eu não acordei um dia e falei assim ‘a minha pauta da vida vai ser corpo’ do nada."

"Eu fui provocada", afirma. "Eu estou sendo provocada há anos. E eu imagino que várias mulheres estão assistindo agora, vão sentir também essa provocação. É o tempo inteiro, só que a gente se cala".

