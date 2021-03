Para atacar o PT, Folha usa imagem de Fátima Bezerra ao citar prefeito tucano que está abrindo comércio na pandemia

Reportagem citou o prefeito de Natal Álvaro Dias (PSDB), e suas medidas de reabertura do comércio. No entanto, uma imagem da governadora do estado, a petista Fátima Bezerra, foi usada para ilustrar a matéria edit

247 - O jornal Folha de S.Paulo, para atacar o Partido dos Trabalhadores, publicou neste domingo (7) uma matéria citando o prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e suas medidas de reabertura do comércio. No entanto, uma imagem da governadora do estado, a petista Fátima Bezerra, foi usada para ilustrar a matéria.

A matéria diz que prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, com destaque de Álvaro Dias, “assinaram decreto permitindo o funcionamento de bares e restaurantes todos os dias da semana até às 21h. Shoppings também estão liberados entre 09h e 20h. Dos 22 hospitais do estado, 17 estão com 100% de ocupação. Na região metropolitana de Natal, 84 pacientes aguardam leito de UTI e há falta de alguns equipamentos”.

Apesar do personagem em questão ser o tucano, nenhuma imagem de Álvaro Dias foi inserida na matéria.

