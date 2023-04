Para barrar votação de PL das Fake News, Bolsonaristas são orientados a não registrar presença em sessão

Apoie o 247

247 - A base bolsonarista e de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi orientada a não registrar presença na sessão da Câmara desta terça-feira (25). O objetivo, segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, é impedir a votação do requerimento de urgência do Projeto de Lei 2630, conhecido como “PL das das Fake News”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), havia afirmado que o projeto poderia entrar na pauta da sessão da quarta-feira (26), caso a urgência do projeto fosse aprovada no dia de hoje.

No ano passado, os bolsonaristas conseguiram evitar a votação do requerimento que estabelece regras para os conteúdos veiculados pelas plataformas na na internet e nas redes sociais, além de prever punições caso o regramento não seja cumprido.

O PL, que visa barrar a disseminação de conteúdos extremistas e de fake news nas redes, tramita na Câmara desde 2020, quando foi aprovado pelo Senado.

