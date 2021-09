Para Elio Gaspari, Queiroga é um "coronel paisano" que está em ruína

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tornou-se símbolo do caos da administração de Jair Bolsonaro edit

247 - "Queiroga comeu pizza de dia, mostrou o dedo à noite e ontem ouviu um discurso delirante. Está há seis meses na cadeira e tornou-se símbolo do caos da administração de Jair Bolsonaro. Quem achava que, depois do general Eduardo Pazuello, qualquer substituto seria boa escolha enganou-se", escreve no Globo o jornalista Elio Gaspari.

O jornalista comenta que depois de nomeado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi revelando-se aos poucos como um "coronel paisano".

"Astucioso, evitou a discussão da cloroquina e colocou-se sob a proteção da família Bolsonaro. Dizia que seu ministério 'não vai colocar qualquer tipo de óbice para ampliar a vacinação'. Passou-se o tempo e suspendeu a vacinação de adolescentes para agradar a seu chefe. Fez propaganda de 500 milhões de vacinas inexistentes e deu-se a pitis durante entrevistas. Nomeou a médica Luana Araújo para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 e demitiu-a quando o Planalto viu que a doutora criticava charlatanices... De trapalhada em trapalhada, Queiroga firmou-se como um coronel do gênero paisano, um tipo que ao autoritarismo junta hábitos senhoriais".

