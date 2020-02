Para explicar ausência em programa, filha de Silvio Santos assedia moralmente funcionários ao vivo

247 - A apresentadora do Bom Dia & Cia e diretora do núcleo infantil do SBT, Sílvia Abravanel, filha de Sílvio Santos, decidiu esclarecer rumores sobre sua ausência na segunda-feira (17). Com boatos de que Sílvia não teria comunicado a equipe sobre sua falta, ela chamou três funcionários para a frente das câmeras e cobrou respostas, em um gesto de assédio moral.

Sílvia chamou membros da equipe à frente das câmeras e perguntou a cada um deles se eles sabiam de sua ausência na segunda-feira. Após uma indefinição sobre a resposta, com três funcionários afirmando que não sabiam da falta, a apresentadora cobrou outra pessoa da equipe, Fernanda, que não aparece no vídeo e, após sua fala, os funcionários mudaram de opinião, dizendo então que estavam avisados sobre a ausência de Sílvia.

"Você sabia que não ia ter programa segunda-feira? Você sabia? E você, sabia? Fabinho, você sabia? Você, Ale, sabia? Equipe, vocês sabiam? Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para para saber", disse a apresentadora. Olhando para as câmeras, Sílvia completou: "a justificativa está dada e é isso que tem, se metam na vida de outra pessoa porque eu estou...".