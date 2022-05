Para Merval, terceira via é 'luta de carecas por um pente'

Colunista do Globo escreveu mais uma vez sobre o fiasco da terceira via edit

247 – "Durante a Guerra das Malvinas, o genial escritor argentino Jorge Luis Borges a definia como 'lutas de carecas por um pente'. É o que acontece com a terceira via, que até agora não demonstrou ter cabelo suficiente para se pentear, mas briga entre si por uma brecha na polarização entre Bolsonaro e Lula, a tal ponto que não sobrou nada da musculatura que, imaginava-se, poderia ter quando ainda era um grupo forte, com o União Brasil de cofres forrados de dinheiro dos fundos partidário e eleitoral", escreve o jornalista Merval Pereira, em sua coluna no Globo.

"Agora, a desunião está cada vez mais patente. Doria certamente vai para a Justiça se sair uma chapa com a senadora Simone Tebet do MDB para presidente e algum vice tucano, provavelmente o senador Tasso Jereissati. Essa briga ainda vai longe, e só melhorará a vida de Lula e Bolsonaro", acrescenta.

"Na verdade, todos os pré-candidatos da terceira via queriam ser cabeça de chapa, porque o candidato de uma coligação forte tem tempo de propaganda de rádio e televisão maior, mais dinheiro do fundo eleitoral. Nenhum candidato tucano tem voto, vale lembrar que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin teve em torno de 4% dos votos em 2018. Mas o único tucano que saiu vencedor nessa brigalhada toda foi ele, que deixou o partido que ajudou a fundar e agora é candidato a vice na chapa de Lula. Um chuchu com gosto de nada que espertamente deu um novo sabor à candidatura de Lula", finaliza.

