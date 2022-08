“Parem de falar por mim”, diz Patricia Pillar, citada por Bolsonaro em debate

Apoie o 247

247 - A atriz Patricia Pillar publicou no Twitter uma sequência de postagens em resposta à referência feita a ela por Jair Bolsonaro no debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (28). Patricia diz que já perdoou Ciro Gomes há 20 anos pelo comentário machista que o ex-marido fez em uma entrevista e que o político do Ceará tem seu voto.

Durante o debate, Bolsonaro, depois de ouvir de Ciro a lembrança de sua declaração misógina sobre a filha mais nova - que segundo ele, teria sido uma “fraquejada”, após o nascimento de quatro homens - devolveu na mesma moeda lembrando o polêmico comentário de Ciro sobre Patricia Pillar.

>>> Bolsonaro é misógino e ataca Vera Magalhães: “tem alguma paixão por mim”

À época, Ciro disse que o “papel principal” da atriz era “dormir com ele”. Ele voltou a pedir desculpas no debate e acrescentou: "20 anos atrás, cometi absolutamente a infelicidade de fazer gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso milhões de vezes e isso é de se desculpar a vida inteira”.

Leia a íntegra do texto publicado por Patricia Pillar no Twitter nesta segunda-feira (29):

PAREM DE FALAR POR MIM!

1. Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época.

Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto.

2. A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que NUNCA ACONTECEU. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa, sofrerá as devidas medidas judiciais.

3. Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando TODAS AS MULHERES.

4. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista @veramagalhaes no debate na Band.

