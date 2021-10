"Parlamentares de esquerda que votaram contra a PEC 5 se renderam à Lava Jato", diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação na TV 247 na manhã desta quinta-feira (21), chamou de "vergonha" a adesão de boa parte dos deputados federais de esquerda ao voto "não" para a PEC 5, que estabelecia limites ao Ministério Público.

Para Moreira Leite, esses parlamentares se renderam à burguesia e aos veículos de comunicação, que faziam pressão pela derrubada da PEC. "É uma vergonha. Os partidos de esquerda que votaram contra essa PEC se renderam à pressão da Globo, da burguesia, da Lava Jato e de um moralismo, de um punitivismo que é responsável por uma das piores regressões da história brasileira, que foi a regressão que teve início com o Mensalão, que colocou várias lideranças populares e honestas na prisão, que esfacelou um governo".

"Depois a Lava Jato, que entregou as riquezas do país, entregou a democracia em nome de um discurso moralista que na verdade apenas atacava lideranças populares em nome de interesses que nada tinham a ver com a moralização do espaço público, como nós vimos. Tinham a ver com interesses conservadores, da burguesia brasileira e inclusive do Departamento de Estado do império americano. Jogaram o país em um precipício, do qual nós conseguimos sair após uma luta de grande resistência, e com a lição não de que não se deve combater a corrupção, não de que não se deve processar, perseguir, investigar todos aqueles que têm que ser processados e investigados, mas que isso tem que ser feito com respeito acima de tudo à presunção de inocência e à Constituição", completou.

PUBLICIDADE

A divisão da esquerda em relação à PEC 5, para o jornalista, "mostra uma fragilidade no setor da esquerda, que ficou com medo de assumir os interesses da democracia e afrontar os meios de comunicação. Preferiu ceder aos seus amiguinhos, empresários da Globo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE