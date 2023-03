Parte do código-fonte do Twitter vaza na internet

Apoie o 247

247 - De acordo com um documento legal, partes do código-fonte do Twitter, o programa de computador que alimenta a plataforma, foram vazadas na internet, em uma exposição rara e significativa de propriedade intelectual, informa o jornal O Globo. Isso ocorre enquanto a empresa tenta resolver problemas técnicos e mudar sua sorte nos negócios sob a liderança de Elon Musk.

Na sexta-feira (25), o Twitter agiu rapidamente para remover o código vazado, enviando um aviso de violação de direitos autorais ao GitHub, uma plataforma de colaboração online para desenvolvedores de software, onde o código foi postado. A GitHub prontamente atendeu e retirou o código no mesmo dia. Embora não esteja claro por quanto tempo o código vazado permaneceu online, há indícios de que tenha sido público por alguns meses.

Além disso, o Twitter entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos EUA para o Norte da Califórnia, buscando uma ordem para que o GitHub identifique a pessoa que compartilhou o código e qualquer outro indivíduo que possa ter baixado as informações, de acordo com o documento.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

