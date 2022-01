Participante do BBB, Viny diz que estudou com Prouni e Haddad comemora (vídeo)

Apoie o 247

247 - Participante do BigBrotherBrasil 2022, Viny afirmou nesta quinta-feira, 20, que estudou com bolsa do Prouni, programa do governo do ex-presidente Lula (PT) e de seu ministro da Educação Fernando Haddad (PT) que colocou milhares de estudantes pobres e negros nas universidades.

Viny é bacharel em direito e disse que “me formei com bolsa do Prouni. Tenho muito orgulho de dizer isso. Estudei com bolsa, programa do… Tanto na escola estudei com bolsa, quanto na faculdade estudei com programa do governo. Sempre me dediquei ao máximo”

Haddad comemorou a declaração: “Prouni entrou no #BBB22”.

A vencedora do BBB 20, Thelminha, que é formada em medicina, também estudou com Prouni e já agradeceu o ex-presidente Lula publicamente.

