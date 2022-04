Pastor Valdemiro Santiago demite mais 10 profissionais da TV mundial em retaliação contra greve

Denúncia sobre as demissões na emissora do pastor bolsonarista foi feita pelo sindicato dos Radialistas edit

Revista Fórum - O sindicato dos Radialistas denunciou que a TV Mundial, do pastor bolsonarista Valdemiro Santiago, teria demitido mais 10 funcionários em retaliação contra a greve ocorrida na emissora entre novembro e dezembro por atraso nos pagamentos e benefícios, além do não depósito de FGTS.

Segundo informações do Portal Uol, ao menos 17 funcionários já teriam sido demitidos. Os trabalhadores da emissora se reúnem nesta segunda-feira (4) para determinam se retomam a paralisação, já que os problemas de atrasos nos salário e não recolhimento de benefícios continuam.

As demissões começaram no dia exato em que terminou a trégua entre as partes, que previa três meses de estabilidade. O sindicato teme que o número de demitidos passe de 80. A TV tem cerca de 120 funcionários.

