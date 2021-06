Patrícia Abravanel, do SBT, defende Rafa Kalimann e Caio Castro e pede "compreensão" da comunidade LGBTQI+

Segundo a apresentadora, os atores apenas "não foram educados" de uma certa maneira. Ela ainda ironizou a sigla do movimento LGBTQI+ edit

247 - A apresentadora do SBT Patrícia Abravanel defendeu os atores Rafa Kalimann e Caio Castro, que vêm sendo fortemente criticados nas redes após compartilharem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que se posiciona contra o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo a apresentadora, os atores apenas não foram "educados" de uma certa maneira. Ela ainda ironizou a sigla do movimento LGBTQI+:

"Não acho que o Caio Castro e a Rafa são preconceituosos ou homofóbicos. Acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Assim como 'LGDBTYH, não sei' querem o respeito, acredito que eles têm que ser um pouco mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo para isso".

Os outros apresentadores que participavam do programa assentiram.

