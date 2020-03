Patrícia Campos Mello revela baixarias postadas por bolsonaristas contra ela nas redes sociais

247 – A jornalista Patrícia Campos Mello, um dos principais alvos da máquina de linchamento virtual do bolsonarismo, revelou que tem sido alvo de memes com conotação sexual. "Quanto valerá uma foto em que uma mulher aparece pelada, de pernas abertas, em cima de uma pilha de notas de dólares, chamada de piranha? E uma em que o rosto dessa mesma mulher aparece com a legenda: 'Folha da Puta — tudo por um furo, você quer o meu? Patrícia, Prostituta da Folha de S.Paulo — troco sexo por informações sobre Bolsonaro'? E outra em que essa mulher —sempre a mesma— aparece com a frase: 'Ofereço o cuzinho em troca de informação sobre o governo Bozo'?", postou a jornalista, em artigo.

"Peço desculpas pelas palavras grosseiras, mas estou apenas descrevendo alguns dos incontáveis memes que eu recebo todos os dias, que são compartilhados por milhares de pessoas pelo WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. É o meu rosto e o meu nome que estão nesses memes", afirmou.