Patrícia Poeta causa nova polêmica no Encontro, da TV Globo, e é criticada nas redes por desrespeito (vídeo)

247 - Apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta voltou a causar polêmica nesta segunda-feira (3).

Desta vez, ela interrompeu e passou na frente do colega Manoel Soares, também apresentador do programa, enquanto este falava com a câmera.

Pelas redes sociais, Patrícia foi criticada por desrespeitar o colega. Não é a primeira vez que um episódio deste tipo acontece.

Da impressão que a Patrícia Poeta está com o Manoel Soares por contrato, por pura obrigação.



Por esse motivo ela mostra a cada dia que o programa é dela e que ele não devia fazer parte disso. Esperamos que ele fique bem. pic.twitter.com/XDPdlSvss2 April 3, 2023

