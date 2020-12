Patrícia Poeta diz que Fátima Bernardes se recupera bem: “já, já volta”

A apresentadora passou por cirurgia que faz parte do tratamento contra um câncer no útero, que ela descobriu em fase inicial edit

Jacqueline Saraiva, Metrópoles - A apresentadora Fátima Bernardes está se recuperando bem da cirurgia para a retirada do câncer no útero. A informação foi dada por Patrícia Poeta no programa Encontro, da TV Globo, desta segunda-feira (14/12).

“Fátima está ótima, em casa e se recuperando. Já, já estará de volta”, confirmou a jornalista, que a substitui no programa matinal. A data de retorno da apresentadora ao Encontro ainda não foi divulgada pela emissora.

