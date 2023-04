Patrícia Poeta enquadra famosa na justiça: “24 horas para se retratar”

Apoie o 247

247 - O advogado de Patrícia Poeta notificou Sonia Abrão e o jornalista Alessandro Lo-Bianco a se retratarem publicamente no prazo de 24 horas sobre informações relacionadas à apresentadora do Encontro no A Tarde É Sua. De acordo com a defesa da artista da Globo, ela procurou evitar levar a questão à Justiça, mas chegou a um ponto em que não é possível aguentar "tantas mentiras e ataques gratuitos".

Em declaração ao portal Na Telinha, o criminalista André Perecmanis deu detalhes sobre a questão: "Eles vem há 10 meses, desde o momento em que a Patrícia começou com o programa, inventando mentiras, essa que é a verdade, e muitas vezes até xingando ela (Patrícia Poeta), essa que é a outra verdade. Ela procurou evitar isso. Claro que ela quer evitar levar a questão à Justiça, mas chega numa situação que não é possível mais".

As falas de Sônia se intensificaram após o episódio em que Patrícia cortou a fala de seu parceiro de programa Manoel Soares na semana passada, o que gerou um mal-estar na Globo e várias críticas do público.

