Patrícia Poeta mais uma vez é acusada de grosseria contra Manoel Soares e é criticada nas redes

247 - Manoel Soares, diferentemente do que ocorre nas edições do Encontro, não conseguiu se despedir do público nesta segunda-feira (5). O apresentador da Globo viu sua parceira Patrícia Poeta dar tchau para a plateia, a convidada Kell Smith e os telespectadores. Ela, entretanto, não passou a bola ao colega. As informações são do portal Metrópoles.

Pela falta de educação, Patrícia Poeta figurou mais um dia entre os assuntos mais comentados no Twitter, majoritariamente com comentários negativos. Quem assistiu ao programa reclamou da visível insatisfação da apresentadora por dividir o comando do programa com Manoel Soares.

A apresentadora vem recebendo críticas recorrentes do público pelo visível incômodo no ar. No programa de 16 de agosto, Poeta fechou a cara ao olhar para o apresentador (chamado por ela de “parceiro”) e virou um dos assuntos mais comentados da web.

