Paula Fernandes ataca Luan Santana ao justificar participação em disco de Sérgio Reis

Sem citar nomes, Paula Fernandes fez menção ao episódio da música Juntos (Shallow), com a participação do cantor Luan Santana, que teve repercussão negativa na mídia edit

Portal Metrópoles - Em nota enviada ao Metrópoles, na qual justifica a permanência no disco Canções do Vento Sul, do cantor Sérgio Reis, Paula Fernandes deu uma indireta para Luan Santana.

A cantora, que foi a única a permanecer no disco, após Sérgio Reis virar alvo de investigação da Polícia Federal por incitar manifestação contra o Supremo Tribunal Federal (STF), relembrou o episódio em que Luan Santana cancelou compromissos com ela.

Sem citar nomes, Paula Fernandes disse: “Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Paula repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez. A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais”.

PUBLICIDADE

Paula fez menção ao episódio da música Juntos (Shallow). A versão em português da faixa Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, teve repercussão negativa, virando alvo de vários memes e zoeiras na internet.

Após o lançamento, Luan Santana, que cantou com Paula Fernandes a música em estúdio, abandonou o projeto, cancelando apresentações e deixando de participar do DVD da colega.

PUBLICIDADE