Paulo Betti pede desculpas após comparar goleiro do Palmeiras com Bruno: "fui infeliz"

247 - Paulo Betti foi bastante criticado nas redes sociais após criticar a fala do goleiro do Palmeiras, Weverton, logo depois de o time ser consagrado campeão da Libertadores ao vencer o Flamengo por 2 a 1 na final que aconteceu no último sábado (27) no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. O ator comparou o discurso do atleta campeão com o ex-goleiro do rubro-negro carioca, Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio. A reportagem é do portal Na Telinha.

“O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil”, escreveu o ator, que apagou a postagem do Twitter após a repercussão negativa e ser acusado de intolerância religiosa.

Procurado pelo NaTelinha nesta segunda-feira (29), Betti demonstrou arrependimento do comentário.

"A postagem foi infeliz. Peço desculpas ao goleiro Weverton e a todos que se sentiram ofendidos. Aproveito pra cumprimentar os campeões".

