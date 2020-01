Paulo Cézar Caju é demitido do Globo e chama editor de “racista desgraçado"

A razão da demissão do ex-jogador e comentarista, Paulo Cézar Caju, teria sido um texto do ex-jogador onde ele critica a forma como a imprensa tratou a derrota do Flamengo na decisão do Mundial edit

Portal Forum - O ex-jogador e comentarista, Paulo Cézar Caju, teve a sua coluna do jornal O Globo cancelada e o caso acabou entrando para os Trend Topics do Twitter, na manhã desta quarta-feira (15). Caju acusa o novo editor do caderno de esportes, Márvio dos Anjos, de “racista desgraçado e flamenguista de bandeira”.

A razão da demissão teria sido um texto do ex-jogador onde ele critica a forma como a imprensa tratou a derrota do time rubro-negro na decisão do Mundial. Em áudio que circula nas redes Caju desabafa e pede ajuda: