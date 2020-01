Paulo Coelho: Ernesto Araújo já cavou a própria cova e será enterrada nela

O escritor Paulo Coelho criticou o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, que coloca o Itamaraty a serviço dos interesses de Donald Trump. "Ele já cavou a própria cova, e será enterrada nela cedo ou tarde", disse coelho edit

247 - O escritor Paulo Coelho criticou o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, que coloca o Itamaraty a serviço dos interesses de Donald Trump. "Eu não sei se Ernesto Araújo é um ser humano a serviço do caos, ou se é simplesmente alguém que não consegue pensar de maneira independente. Seja como for, ele já cavou a própria cova, e será enterrada nela cedo ou tarde", criticou Coelho.

Editorial do jornal O Globo também criticou o ministro. "Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo atentam contra os interesses do Brasil, ao colocar o Itamaraty a serviço dos interesses de Donald Trump", disse a publicação dos Marinho.

