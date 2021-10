Paulo Guedes é blindado por boa parte das elites, inclusive pela mídia, escreve Celso Rocha de Barros

Colunista da Folha de S.Paulo, o doutor em Sociologia Celso Rocha de Barros diz que se Paulo Guedes for demitido" Bolsonaro o substituirá por um jumento cracudo com uniforme da SS" edit

247 - "Paulo Guedes é blindado por boa parte do establishment brasileiro, inclusive pela mídia. O motivo é simples: 100% dos analistas concordam que, se Guedes for demitido, Bolsonaro o substituirá por um jumento cracudo com uniforme da SS", escreve Celso Rocha de Barros.

"A blindagem persiste mesmo com os resultados ruins que Guedes acumula. Desemprego e inflação estão altos e a população briga por carcaças na porta dos açougues. Guedes gosta de se gabar porque o PIB brasileiro caiu menos do que o de outros países em 2020, mas isso não é mérito dele. Os pesquisadores do Centro de Pesquisa em Macroeconomia da Desigualdade da Universidade de São Paulo calcularam quanto teria sido a queda do PIB de 2020 se o auxílio emergencial não tivesse sido o proposto pelo Congresso, mas o proposto inicialmente por Guedes. O resultado com o auxílio-Guedes teria sido de -7,9%, bem pior do que os -4,1 % obtidos com o auxílio-Congresso. Dar ao governo Bolsonaro o crédito pelo auxílio do Congresso é como dizer que foi o Jair quem comprou as vacinas do Dória.

Dirigindo-se ao ministro da Economia, o colunista diz que a chance de ele ser responsabilizado criminalmente pelos delitos do governo Bolsonaro é mínima. "O governo Bolsonaro é um desastre, mas é um desastre cheio de milicos. A turma tem medo de milico. Daqui a 50 anos você faz que nem o Delfim Netto e dá uma entrevista dizendo que não se arrepende de ter apoiado o protocolo da Prevent Senior".

