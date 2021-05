Pazuello será punido para evitar que Bolsonaro implante a anarquia militar, diz Merval Pereira

247 – O jornalista Merval Pereira, colunista do Globo, afirma que o ex-ministro Eduardo Pazuello será punido por ter cometido infração militar ao subir no palanque de Jair Bolsonaro no último domingo. "Estamos vivendo um cabo de guerra entre a anarquia e a hierarquia dentro das Forças Armadas, especialmente no Exército. Quando o presidente da República passa o microfone para um general da ativa num palanque político, ele induziu e se associou à quebra de disciplina e da hierarquia. Por causa disso, impediu que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgassem uma nota oficial anunciando que fora aberta uma sindicância para investigar a atitude do general Pazuello", escreve.

"Nos próximos dias, os chefes militares continuarão calados, mas nos bastidores há uma reação dos membros do Alto-Comando do Exército, que exigem a punição. Ela virá e será registrada oficialmente, mesmo que não tenha divulgação pública. Não há dúvida de que a decisão — que pode ser advertência, censura, suspensão, até 30 dias de cadeia — vazará, para que a opinião pública tome conhecimento, não apenas os membros das Forças Armadas", aponta ainda Merval.

