Pedro Bial acusa dona do Facebook de ser cúmplice de golpe com Inteligência Artificial (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Pedro Bial acusou a Meta, empresa que administra redes sociais como Instagram e Facebook, de ser cúmplice em um golpe com inteligência artificial. O apresentador se pronunciou por meio de um vídeo em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta (17). A própria Globo já havia denunciado um esquema de anúncios falsos com artistas da casa no final de dezembro no Fantástico. As informações são do portal Notícias da TV.

De acordo com o vídeo publicado pelo jornalista, ele disse que a companhia dá oportunidades e ainda lucra com anúncios falsos --como um vídeo digitalmente alterado que utiliza a imagem dele para vencer um produto milagroso contra a calvície.

continua após o anúncio

Pedro Bial compartilha vídeo falando sobre o uso indevido de sua imagem feita por IA para vendas de produtos no Facebook.



E denúncia a META de ser cúmplice no crime e ainda lucrar em cima disso. pic.twitter.com/Ll2Cyni6KS — Fluffy (@TretaNewsBR) January 17, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: