Pedro Doria elogia Dilma, mas não faz autocrítica por ter apoiado o golpe de estado de 2016

ICL

247 - O jornalista Pedro Doria usou suas redes sociais nesta quarta-feira (8) para elogiar a postura da ex-presidente Dilma Rousseff pela não interferência nas principais instituições do Brasil.

No entanto, Doria não fez autocrítica alguma por ter abertamente apoiado o golpe de estado de 2016 que derrubou a petista e colocou 33 milhões de brasileiros no mapa da fome com as medidas ultraliberais de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

“Fui publicamente a favor do impeachment de Dilma.

Como ela agiu?

Não interferiu na PF.

Não interferiu no MP.

Não discutiu ordens do STF.

Designou um advogado para representá-la perante o Senado.

No dia que teve o mandato suspenso, desceu a rampa.

Isso é ser democrata”, disse o jornalista.

