Pela segunda vez, Hang sai derrotado na Justiça contra Felipe Neto por polêmica sobre o atestado de óbito de sua mãe

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou queixa-crime apresentada pelo empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, contra o youtuber Felipe Neto.

Hang processou Felipe Neto por conta de uma postagem em que ele afirma que o dono da Havan teria falsificado o atestado de óbito de sua mãe para não constar morte por Covid-19.

Em post do dia 23 de setembro, Neto insinua que Hang alterou o atestado e que ele teria ligações com médicos da Prevent Senior, que prescrevia o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19 e ocultava a verdadeira causa das mortes de pacientes da doença.

De acordo com o site Splash, do UOL, que teve acesso à decisão, o juiz Rubens Roberto Rebello Casara sustentou que os crimes contra a honra só se justificam em razão de "risco concreto ou da afetiva violação à dignidade da pessoa humana, valores assegurados pela Constituição da República, assim como as garantias da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão".

"Por todo o exposto, em especial diante da absoluta ausência de justa causa à ação penal e da inépcia manifestação da peça, rejeito a presente queixa-crime", destaca um trecho da decisão.

Em uma live nas redes sociais, Felipe Neto comentou o caso. "Ele me processou civilmente e perdeu. Recorreu e perdeu novamente. Ele decidiu me processar criminalmente, alegando que eu teria cometido um crime em um tweet",

