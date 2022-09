Perfil de Lula no Kwai chega a 2 milhões de seguidores

Histórias do Brasil real e depoimentos de brasileiros simples, com saudades dos governos petistas, fazem sucesso na rede edit

Lula - Menos de dois meses depois de sua estreia no Kwai, o perfil oficial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social de compartilhamento de vídeos alcançou dois milhões de seguidores no dia 1º de setembro.

Com vídeos curtos que mostram trechos de discursos e encontros do ex-presidente com apoiadores de diferentes cantos do Brasil, o perfil agrada os seguidores com episódios carregados de emoção.

O campeão de audiência é um vídeo com o depoimento de dona Maria Xavier Feitosa, pernambucana de Serra Talhada que, com simpatia e simplicidade, lembra de ações do governo e pede a volta de Lula para matar a fome e a sede do povo.

“Você tirou o cavalo e o jumento e deixou o homem com carro e moto. E não pode mais rodar porque não pode comprar gasolina, Lula”, disse a senhora de 79 anos, conhecida na região onde mora como dona Buruca.

O vídeo de dona Buruca atingiu 6,9 milhões de visualizações, 675 mil curtidas, 71 mil comentários e 147 mil compartilhamentos. No segundo lugar, com 6,2 milhões de visualizações, é um vídeo que aborda a fome no Brasil e o compromisso de Lula com o combate. “Se tem fome hoje é irresponsabilidade das pessoas que governam esse país”.

Em curto tempo, o canal de Lula no Kwai tem performance melhor do que o de Jair Bolsonaro, seu adversário na disputa eleitoral. Em menos de dois meses, o perfil do ex-presidente tem 8,3 milhões de curtidas em 126 publicações. O de Bolsonaro, ativo desde maio deste ano, tem 8,4 milhões de curtidas em 284 publicações. (Dados atualizados: 06/09)

